Zagueiro treina no campo e pode reforçar o Inter contra o Atlético-MG

Repetindo o que havia feito na reapresentação do elenco, Vitão reapareceu no campo do CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira (28), animando o Inter sobre uma possível presença contra o Atlético-MG no fim de semana.
O jogador deixou a partida contra o Bahia, na última quarta-feira (22), em Salvador, com uma entorse no joelho esquerdo. No Rio de Janeiro, um exame de imagem diagnosticou um estiramento no ligamento colateral medial.
Sem ruptura
A notícia foi considerada um alívio, pois constatou que não houve ruptura de ligamento. A previsão inicial era de que o atleta ficasse à disposição do técnico Ramón Díaz mais próximo da parada da data Fifa, agendada de 10 a 18 de novembro. Porém, a recuperação está ocorrendo antes do prazo.
O jogo contra a equipe mineira, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, será disputado a partir das 18h30min de domingo, no Beira-Rio.