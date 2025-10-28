Zagueiro treina no campo e pode reforçar o Inter contra o Atlético-MG

Vitão durante treinamento no CT Parque Gigante. Filipe Duarte / Agência RBS

Repetindo o que havia feito na reapresentação do elenco, Vitão reapareceu no campo do CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira (28), animando o Inter sobre uma possível presença contra o Atlético-MG no fim de semana.

O jogador deixou a partida contra o Bahia, na última quarta-feira (22), em Salvador, com uma entorse no joelho esquerdo. No Rio de Janeiro, um exame de imagem diagnosticou um estiramento no ligamento colateral medial.

Sem ruptura

A notícia foi considerada um alívio, pois constatou que não houve ruptura de ligamento. A previsão inicial era de que o atleta ficasse à disposição do técnico Ramón Díaz mais próximo da parada da data Fifa, agendada de 10 a 18 de novembro. Porém, a recuperação está ocorrendo antes do prazo.