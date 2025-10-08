Zagueiro do Inter sofre lesão muscular e será desfalque na volta da data Fifa

Juninho sofreu lesão musculão no adutor da coxa esquerda. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O técnico Ramón Díaz terá mais um desfalque na retomada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (8), o Inter informou que o zagueiro Juninho sofreu uma lesão muscular de grau 1 no adutor da coxa esquerda.

A lesão ocorreu durante o jogo contra o Botafogo, quando o defensor precisou ser substituído por Victor Gabriel. O clube não estipulou um prazo oficial de recuperação, mas o tempo de afastamento costuma ser de até 15 dias.

A tendência é de que Juninho retorne apenas no final de outubro. Contra o Mirassol, na quarta-feira (15), na retomada do Brasileirão, ele não estará à disposição da comissão técnica. Victor Gabriel formará o trio de zagueiros ao lado de Mercado e Vitão.

O volante Luis Otávio, que também se recupera de uma lesão muscular de grau 1, realizou corridas leves no gramado do CT Parque Gigante na manhã desta quarta-feira. Richard, Rochet e Alan Rodríguez seguem fora das atividades com bola por conta de lesões. Carbonero, Borré e Alan Benítez estão servindo suas seleções durante a data Fifa.