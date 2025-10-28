Zagueiro bicampeão da Libertadores visita CT do Inter

Ex-jogador foi recepcionado pelos dirigentes D'Alessandro e José Olavo Bisol. Filipe Duarte / Agência RBS

O treino do Inter teve um convidado especial na manhã desta terça-feira (28). Bicampeão da Libertadores com a camisa colorada, em 2006 e 2010, o ex-zagueiro Bolívar esteve no CT Parque Gigante e assistiu à atividade da beira do gramado.

O ex-jogador foi recepcionado por D'Alessandro, seu ex-companheiro de equipe e atual diretor técnico, além do vice-presidente de futebol José Olavo Bisol.

— Não é primeira vez que ele nos visita, mas é simbólico porque o Bolívar veio aqui trazer seu apoio neste momento difícil. E como grande colorado e capitão, isso é muito importante para nós — comentou o presidente Alessandro Barcellos em entrevista coletiva.