Zagueiro bicampeão da Libertadores visita CT do Inter

O treino do Inter teve um convidado especial na manhã desta terça-feira (28). Bicampeão da Libertadores com a camisa colorada, em 2006 e 2010, o ex-zagueiro Bolívar esteve no CT Parque Gigante e assistiu à atividade da beira do gramado.
O ex-jogador foi recepcionado por D'Alessandro, seu ex-companheiro de equipe e atual diretor técnico, além do vice-presidente de futebol José Olavo Bisol.
— Não é primeira vez que ele nos visita, mas é simbólico porque o Bolívar veio aqui trazer seu apoio neste momento difícil. E como grande colorado e capitão, isso é muito importante para nós — comentou o presidente Alessandro Barcellos em entrevista coletiva.
Atualmente, o Colorado ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão. O próximo jogo ocorre a partir das 18h30min de domingo (2), no Beira-Rio.