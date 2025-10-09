Wellington relembra doping no Inter após 10 anos e critica gestão Piffero

Wellington chegou ao Inter em 2014. Matheus Beck / Agencia RBS

Wellington Martins hoje é investidor, mas não esquece os tempos de jogador. Com passagens por São Paulo, Inter, Vasco, Fluminense e Athletico-PR, o volante se orgulha da trajetória construída.

No entanto, um episódio no Beira-Rio deixou uma ferida difícil de cicatrizar: o doping em 2015, quando atuava pelo Colorado. Mais especificamente pela postura dos dirigentes da época, que disse terem "caráter duvidoso".

O caso

Há 10 anos, Wellington e Nilton foram flagrados no exame antidoping e suspensos preventivamente. Depois, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição de cinco meses. O volante lembra com tristeza do momento em que foi informado pelo clube.

— Fomos abordados por advogados que nem conhecíamos. Demos uma risada meio amarela ao saber que fomos pegos no doping. Veio uma avalanche, nem podíamos mais entrar no CT — lembra.

A substância encontrada era a mesma nos dois atletas, o que causou estranheza. Wellington esperava que o clube assumisse a responsabilidade.

— Pô! Como pode acontecer a mesma substância para dois atletas? Não é normal! Não tinha motivo para o Inter não assumir — recorda.

Críticas à gestão Piffero

A decepção maior veio com a postura da diretoria. Wellington esperava apoio do então presidente Vitorio Piffero e do vice de futebol Carlos Pellegrini, mas se sentiu desamparado.

— O presidente não falou comigo, não sei se falou com o Nilton. O Pellegrini disse para ficar tranquilo, que o Inter ajudaria. Marcamos reunião na presidência, mas ninguém apareceu — conta.

Wellington tem cuidado ao falar do tema. Faz questão de separar o Inter dos gestores da época. Alerta que a direção acabou condenada por desvios no clube, embora os processos que envolviam Pellegrini tenham sido anulados. O ex-volante assegura que não sabia do que ocorria no clube naquele período.

Aquelas pessoas ali mostraram um caráter duvidoso, mas Deus fez justiça. Foram indiciados por roubarem e lesarem o Inter, uma instituição que só merece respeito. WELLINGTON Ex-volante do Inter

A retomada

Emprestado pelo São Paulo, Wellington não podia treinar com os colegas e retornou à capital paulista para permanecer perto da família. Contratou um preparador físico para manter a forma em uma praça. Em 2016, voltou a jogar pelo Tricolor paulista após cumprir a suspensão.

Me senti aliviado, mas indignado também. Você pagar por algo que não tem culpa é muito injusto. WELLINGTON Ex-volante de Inter, São Paulo, Vasco, Fluminense e Athletico-PR

Apesar da mágoa com a gestão, Wellington não guarda rancor do clube. Pelo contrário, tem orgulho do título do Gauchão e da vitória no Gre-Nal 402. Também valoriza a convivência com nomes como Dida, Juan, Nilmar e D’Alessandro.

O carinho pelo Inter vem acompanhado do respeito que construiu. Principalmente na recepção dos funcionários no Beira-Rio que teve após ganhar a Copa do Brasil pelo Athletico-PR em 2019.

Como está hoje?

Revelado pelo São Paulo, Wellington também passou por Vasco, Athletico-PR, Fluminense, Avaí e Goiás. Em 2025, foi anunciado pelo Noroeste, mas não chegou a atuar por questões pessoais.

Aos 34 anos, ainda não decidiu encerrar a carreira, mas já investe em outros setores. Atua como investidor imobiliário e de fibra ótica em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e, em breve, Porto Alegre.