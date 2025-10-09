Inter

Ferida aberta
Notícia

Wellington relembra doping no Inter após 10 anos e critica gestão Piffero

Agora investidor, ex-volante lamenta postura dos dirigentes da época que não o acolheram como entende que deveriam: "Caráter duvidoso"

Tomás Hammes

Repórter

