Votação em até três turnos e sócio com "peso três": o que pode mudar nas eleições para presidente do Inter

Proposta de reforma estatutária deve ser votada no Conselho do Inter entre o fim de outubro e o início de novembro. Marco Favero / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Inter votará nas próximas semanas uma proposta de reforma no estatuto que, se aprovada, implicará até três mudanças importantes — e polêmicas — nas regras das eleições para presidente do clube.

Entre as alterações está a possibilidade de até três candidatos disputarem o voto dos sócios no segundo turno, podendo ocorrer, nesta hipótese, até três turnos de votação.

Outra ideia apresentada prevê que o voto dos sócios com mais tempo de quadro social tenha peso maior que o dos associados mais novos.

Texto-base: mudança no tempo de associação necessário para o direito ao voto

O texto-base da proposta de reforma estatutária prevê ainda a ampliação de um para três anos o tempo de associação necessário para que o sócio tenha direito a voto nas eleições tanto para presidente do clube como para renovação do Conselho Deliberativo.

A Comissão de Assuntos Estatutários, que elaborou o texto a partir de sugestões de associados, incluiu junto ao texto-base três destaques, que poderão ser votados de forma separada pelos conselheiros.

Destaque 1: Mudança no peso do voto dos sócios

O primeiro destaque altera o peso do voto dos sócios, a depender do tempo de associação. Hoje, todos os associados têm peso 1. Porém, se o destaque for aprovado, os sócios que tenham entre 10 e 20 anos de quadro social terão peso 2, enquanto os associados com mais de 20 anos de clube terão peso 3.

Destaque 2: Terceiro turno e mais de dois candidatos no pátio

Já o segundo destaque permite a possibilidade de um terceiro candidato disputar o voto dos associados no segundo turno das eleições, no "pátio", desde que ele tenha somado pelo menos 20% dos votos no primeiro turno, no Conselho Deliberativo. Hoje, apenas os dois candidatos mais votados entre os conselheiros têm esse direito.

Caso esse destaque seja aprovado, haverá ainda a possibilidade de a eleição ser decidida em três turnos, caso nenhum dos eventuais três candidatos consiga angariar o voto de mais da metade dos sócios no segundo turno. Nesta hipótese, a última etapa do processo eleitoral teria que ocorrer no máximo até 15 de dezembro.

Destaque 3: Redução no número de conselheiros

Há ainda um terceiro destaque, que propõe a redução no número total de conselheiros eleitos, de 300 existentes hoje, para 260.

Regras para transformação em SAF, uniforme e impeachment

O texto-base da proposta de reforma estatutária estipula ainda as regras para a aprovação de uma eventual transformação do clube em SAF, regulamenta a possibilidade de o time adotar um terceiro uniforme (com normas estabelecidas) e tipifica os casos que podem ensejar um impeachment do presidente e dos vice-presidentes eleitos do Conselho de Gestão.

Conselho Deliberativo votará o texto-base do novo estatuto e, se aprovado, apreciará ainda três destaques separadamente. Divulgação Inter

Como será o trâmite no Conselho

Conforme apurado por Zero Hora, a reunião para votação do novo estatuto no Conselho Deliberativo deve ser marcada pela mesa-diretora para entre o fim de outubro e o início de novembro.

Inicialmente, a proposta de reforma estatutária será apresentada pelo presidente e pelo relator da Comissão de Assuntos Estatutários, respectivamente, os conselheiros Ricardo Breier e Leonardo Aquino (também fazem parte da comissão os conselheiros Francisco Nunes Rauen, Camila Souza de Melo, Paulo Rogerio Silva dos Santos, Thiago Farias Neibert e Tiago Bergonsi Turra).

Em um primeiro momento, os conselheiros apreciarão apenas o texto-base, que deverá ser ou totalmente aprovado ou integralmente rejeitado. Nesta última hipótese, permanecerá valendo o estatuto atual, e o tema será encerrado.

Contudo, se o texto-base for aprovado, logo na sequência os conselheiros votarão separadamente os três destaques. Todos as questões serão definidas pelo voto da maioria simples dos conselheiros.

Mesmo se aprovado no Conselho Deliberativo, o novo estatuto precisará ser aprovado pelos sócios (também por maioria simples) em Assembleia Geral, ainda sem data definida.