Inter

Reforma estatutária
Notícia

Votação em até três turnos e sócio com "peso três": o que pode mudar nas eleições para presidente do Inter

Possibilidade de até três candidatos disputarem o voto dos associados é um dos itens que será votado nas próximas semanas pelos conselheiros colorados

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS