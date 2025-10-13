Volante volta a treinar e deve reforçar o Inter contra o Mirassol

Uruguaio sofreu lesão grau 2 na coxa esquerda. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter deve ter um reforço para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira (15), no interior de São Paulo. O volante Alan Rodríguez deve viajar com a delegação para a partida que marca a retomada do Brasileirão.

A reportagem de Zero Hora apurou que o uruguaio voltou a treinar nesta segunda-feira (13) e está sendo preparado para viajar. A tendência é que ele fique no banco de reservas e ganhe minutos ao longo da partida.

Alan volta a ficar à disposição após ter sofrido lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O problema foi sentido ainda no primeiro tempo do clássico Gre-Nal 448, em 21 de setembro.

Outra novidade

Além da volta do uruguaio, Ramón Diaz contará também com Gustavo Prado como novidade. O jovem, que é monitorado por clube inglês, participou do Mundial sub-20 com a seleção brasileira e poderá ser utilizado pela primeira vez pela comissão técnica argentina.

O Inter fará um último treino em Porto Alegre, na terça-feira (14), antes de embarcar para São Paulo. A provável formação para o jogo contra o Mirassol tem: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero.