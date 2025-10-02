"Você de novo nos prejudicando, seu safado": o que diz a súmula do empate entre Inter e Corinthians

Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima foi bastante criticado pelas duas diretorias. Jeff Botega / Agencia RBS

O empate em 1 a 1 entre Inter e Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão ficou marcado por reclamações das duas equipes sobre a arbitragem. Do lado colorado, as críticas foram em função de um gol anulado marcado por Romero. Já do lado dos paulistas, a bronca ficou por conta da penalidade assinalada no último lance do jogo.

Horas após a partida, a CBF divulgou a súmula da partida. No documento, o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima relatou que ouviu ofensas ao término do primeiro tempo de três dirigentes do Inter: Alessandro Barcellos, D'Alessandro e Jorge Oliveira Filho, que é vice-presidente jurídico.

Conforme relatado, o trio teria dito a frase “você de novo nos prejudicando, seu safado" e teve de ser contido por policiais. Da mesma forma, o analista de desempenho Juan Romanazzi também proferiu ofensas, mas direcionadas a um dos assistentes de arbitragem.

Depois, Rodrigo Jose Pereira de Lima informou que também foi alvo de xingamentos por parte de dirigentes do Corinthians, como o presidente, Osmar Stabile, e o diretor de futebol, Fabinho Soldado, após o apito final. O ex-jogador colorado teria dito “vergonhoso, você é um safado.”

Na zona mista, o juiz foi alvo de ofensas por parte do técnico Dorival Júnior, que alegou que o árbitro deveria ter saído do Beira-Rio preso. Na súmula, Rodrigo relatou que os representantes do Corinthians também precisaram ser contidos pela polícia.

Confira o que diz a súmula da partida entre Inter e Corinthians

"Informo que após o término do primeiro tempo, na zona mista, o presidente do Internacional, Sr. Alessandro Pires Barcellos, o diretor de futebol, Sr. Andrés Nicolás D'Alessandro, e o vice-presidente jurídico, Sr. Jorge Oliveira Filho, vieram até a equipe de arbitragem de forma exaltada e desrespeitosa e nos ofenderam com as seguintes “você de novo nos prejudicando, seu safado", ofensas proferidas diversas vezes pelos dirigentes citados. Ressalto que foi necessário a intervenção policial para conter os dirigentes.

No retorno ao campo de jogo, para o início do segundo tempo, na zona mista, o analista de desempenho do Internacional, Sr. Juan Nicolas Romanazzi, ofendeu o meu assistente número 2, Sr. Francisco Chaves Bizerra Junior, com as seguintes palavras “seu filho da put*, seu filho da put*”.

Informo ainda que, após o término da partida, quando a equipe de arbitragem ainda se encontrava no centro do gramado, o diretor de futebol do S.C. Corinthians Paulista, Sr. Fábio Soldado, invadiu o campo de jogo, e o mesmo estava acompanhado de um indivíduo não identificado, que se dirigiu à equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras: “vergonhoso, você é um safado.” Em seguida, esse indivíduo foi contido pelo policiamento e retirado do campo.

Faço saber que, após o término do segundo tempo, já na zona mista, o presidente do S.C. Corinthians Paulista, Sr. Osmar Stabile, juntamente com o diretor executivo de futebol, Sr. Fábio Soldado, aproximaram-se da equipe de arbitragem de forma exaltada e desrespeitosa, proferindo reiteradas vezes as seguintes palavras: “isso é uma vergonha o que vocês fizeram aqui.” Ressalto que foi necessária a intervenção policial para conter os dirigentes citados. Ressalto ainda que, ainda na zona mista, o técnico do S.C. Corinthians Paulista, Sr. Dorival Silvestre Júnior, dirigiu-se à equipe de arbitragem de forma exaltada e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: “vocês deveriam sair daqui presos.” Também foi necessária a intervenção policial para contê-lo."