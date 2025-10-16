Vitão explica por que deixou o campo no segundo tempo da derrota do Inter para o Mirassol

Vitão deixou o jogo para a entrada de Clayton Sampaio. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A derrota por 3 a 1 para o Mirassol, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão mostrou que a briga para fugir da parte de baixo da tabela será longa para o Inter. E durante a partida uma substituição chamou a atenção por envolver um dos destaques da equipe: o zagueiro Vitão.

No segundo tempo, o defensor deixou o campo para a entrada de Clayton Sampaio. Após o jogo, o técnico Ramón Díaz admitiu que iria colocar Gustavo Prado na partida, mas Vitão se queixou de dores.

Depois do jogo, o zagueiro reforçou que sentiu um desconforto, mas que acredita não se tratar de nada sério.

— Não, nenhum problema não. Senti um desconforto aqui na virilha, mas foi mais por precaução. No domingo, se Deus quiser, eu vou estar em campo — explicou Vitão.

Ele ainda comentou sobre a má fase do time, que também passa pelo mau momento do sistema defensivo. O Inter foi vazado 41 vezes em 27 jogos. O clube tem a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro.

— Com certeza a gente trabalha, trabalha bastante, a gente se cobra, mas infelizmente é fase. Tanto a fase boa quanto a fase ruim, ela passa. E essa fase de tomar gols em todos os jogos, ela vai passar, com certeza absoluta. Vamos continuar trabalhando. Estudar, ver onde a gente errou, para esses erros não voltarem a acontecer — concluiu o defensor.