Veja o que Alan Benítez disse após a derrota do Inter para o Fluminense

Paraguaio disse que o time fez uma boa partida no Maracanã. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A cada rodada que passa, o Inter não consegue se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste sábado (25), o Colorado perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Com o resultado a equipe segue com 35 pontos, quatro a mais do que o Vitória, primeiro time no Z-4.

O técnico Ramón Díaz optou por Bruno Gomes na lateral direita. No intervalo, Alan Benítez entrou na posição. O paraguaio falou sobre o momento da equipe gaúcha após mais uma derrota.

— Estamos mal na tabela, mas fizemos uma boa partida. O gol deles fez a diferença. Agora é trabalhar e fazer uma melhor partida no próximo jogo. Foi um jogo muito disputado, principalmente no meio de campo — falou o jogador na saída do gramado.

Próxima partida

No final de semana que vem, o Colorado terá de vencer o Atlético-MG no Beira-Rio para tentar se afastar da zona do rebaixamento. A partida será no domingo (2), às 18h30min.