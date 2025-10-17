Vantagem do Inter para o Z-4 cai após 28ª rodada; veja como ficou a classificação

Além da derrota para o Mirassol, a 28ª rodada do Brasileirão trouxe outro resultado negativo para o Inter: o triunfo do Vitória contra o Bahia no Ba-Vi de quinta-feira (16).
Com isso, a distância colorada para a zona de rebaixamento caiu para quatro pontos, aumentando a necessidade de vitória contra o Sport, no domingo (19).
Jogo atrasado
O clube aposta também na recuperação de partida atrasada e confronto direto contra os baianos para avançar posições na tabela.
O Inter tem 32 pontos. O Vitória, com o resultado, chegou a 28. Entretanto, o Vitória tem um jogo a mais, já que o Colorado recuperará, justamente contra o Bahia, o confronto atrasado do primeiro turno, na próxima quarta-feira (22).
Desafio contra o lanterna
Antes disso, já neste final de semana, a equipe de Ramón Díaz terá o enfrentamento diante do Sport, lanterna do Brasileirão. Já o Vitória visita na próxima rodada o Santos, na Vila Belmiro, na segunda-feira (20).
Próximas partidas do Inter:
- 19/10: Sport (em casa)
- 22/10: Bahia (fora)
25/10: Fluminense (fora)
- 02/11: Atlético-MG (casa)
- 05/11: Vitória (fora)
- 08/11: Bahia (casa)