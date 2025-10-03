Último treino do Inter indica mudança no esquema tático para o jogo contra o Botafogo; confira o provável time

Ramon Díaz trabalhou o esquema com três defensores centrais. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Ramón e Emiliano Díaz definiram, na tarde desta sexta-feira (3), a estratégia para o jogo do sábado (4), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Pelo que foi testado a portas fechadas no CT Parque Gigante, o Inter deve atuar com três zagueiros diante dos cariocas.

A tendência é que Vitão, Mercado e Juninho sejam escalados juntos no esquema 3-5-2. A equipe também deve contar com o retorno de Thiago Maia ao meio-campo. Com isso, Bruno Henrique, que vinha sendo titular, pode voltar ao banco de reservas. Outro que deve perder espaço é o meia paraguaio Óscar Romero.

Uma possibilidade de escalação do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

O goleiro Rochet e o volante Alan Rodríguez seguem em recuperação de lesões e só devem voltar após a próxima data Fifa. Já Richard, com desconforto no quadril, também deve seguir fora.

Inter e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Beira-Rio. O Colorado é o 15º colocado, com 29 pontos, enquanto a partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.