Três zagueiros e Alan Patrick de falso 9: como Ramón Díaz reinventou Inter contra o Botafogo

Ramón Díaz no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter quebrou a sequência de maus resultados e venceu o Botafogo por 2 a 0, no sábado (4), antes da parada para a data Fifa.

A partida ficou marcada por uma mudança tática de Ramón e Emiliano Díaz que foi determinante. Alan Patrick atuou adiantado no centro do ataque em uma formação que teve três zagueiros na defesa.

Como iniciou

Desde a estreia, Ramón e Emiliano Díaz vinham mudando taticamente o Inter ao longo dos jogos. Mesmo iniciando no 4-4-2 com losango no meio, outros quatro sistemas foram usados nas partida.

Contra o Juventude, 4-2-3-1 e o 4-4-2 em linhas foram usados na segunda etapa. Diante do Corinthians, o Inter voltou do intervalo no 3-4-1-2 e terminou no 3-4-3 após a saída de Alan Patrick para a entrada de Tabata, que foi ponta direita.

Emiliano Díaz admitiu depois do empate com o Corinthians que havia sido um erro da comissão técnica sacar Alan Patrick. Para encarar o Botafogo, a opção foi por iniciar no 3-4-3, mas tendo o camisa 10 como centroavante. Borré foi sacado da equipe que teve Vitinho e Carbonero abertos pelos lados.

Inter teve Alan Patrick como centroavante diante do Botafogo. TacticalPad / Reprodução

A formação diminuiu as obrigações defensivas de Alan Patrick. O Inter se defendia com os recuos dos alas e dos pontas ficando em um 5-4-1 com o camisa 10 como homem mais adiantado.

Com bola, Aguirre e Bernabei avançavam formando triângulos pelos lados do campo. Na direita, Aguirre, Bruno Henrique e Vitinho se aproximavam. Pela esquerda, isso era feito por Bernabei, Thiago Maia e Carbonero.

O primeiro gol nasceu a partir de uma jogada pela direita em que Alan Patrick apareceu como centroavante, dentro da área, para mandar para as redes após o robote de Léo Linck.

O gol cedo deu tranquilidade para o Inter fazer um jogo reativo. A posse de bola no primeiro tempo foi de 36%, mas com nove finalizações contra apenas quatro do Alvinegro.

Alan Patrick em muitos momentos funcionou como falso 9. O camisa 10 recuava deixando a defesa do Botafogo sem referência na marcação. O lance do segundo gol aconteceu em uma jogada assim. Alan Patrick estava recuado enquanto Vitinho atacava às costas da zaga do Botafogo, que não conseguiu reagir a tempo de impedir a finalização.

Solidez defensiva

Os primeiros jogos de Ramón Díaz no comando do Inter mostraram uma dificuldade para encontrar a melhor forma de defender sem sobrecarregar Alan Patrick. O sistema com três zagueiros e sem centroavante usado contra o Botafogo deu solidez defensiva e liberdade para Alanpa.

Caberá agora a Ramón Díaz conseguir consistência em uma sequência de jogos na retomada da data Fifa para o Inter poder almejar mais que apenas escapar do rebaixamento.