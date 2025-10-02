Três motivos para o empate do Inter contra o Corinthians

Colorado assegurou um ponto no último lance do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Agora, ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, a seis do Juventude, primeiro time no Z-4.

Listamos três motivos para o empate entre Inter e Corinthians no Beira-Rio.

VAR

Como tem sido praxe no Campeonato Brasileiro, o árbitro de vídeo tem se tornado personagem das partidas. Na última quarta, não foi diferente. Ele entrou em ação em três oportunidades.

Primeiro, anulou um gol do Corinthians. Depois, foi a vez de anular um do Inter. Já no fim da partida, recomendou ao árbitro assinalar um pênalti para o Colorado, praticamente no último lance da partida. Carbonero converteu e garantiu o empate para a equipe de Ramon Díaz.

Rodrigo José Pereira foi chamado pelo VAR. Renan Mattos / Agencia RBS

Falta de pontaria

O que já era problema com Roger Machado voltou a acontecer com Ramon Díaz. Apesar de ter criado várias chances (10) durante os 90 minutos, o time não conseguiu converter isso em gols marcados. Até os acréscimos do segundo tempo, o Inter perdia. A equipe teve que contar com um pênalti, batido por Carbonero, para empatar a partida.

Inter desperdiçou chances. Renan Mattos / Agencia RBS

Defesa sempre vazada

Defensivamente, o Inter é um time inseguro. A última vez que o Colorado não sofreu gol em uma partida foi no dia 20 de julho, na vitória contra o Ceará, pela 15ª rodada. De lá para cá, foi vazado em todas as oportunidades — 15 jogos.

Contra o Corinthians, Inter chegou ao 15° jogo consecutivo sofrendo pelo menos um gol. Jeff Botega / Agencia RBS