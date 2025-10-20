Três motivos para a vitória do Inter sobre o Sport

Carbonero foi bem pelo lado esquerdo do ataque do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter venceu no final de semana e ficou mais distante da zona de rebaixamento do Brasileirão. No domingo (19), o Colorado fez 2 a 0 no Sport, com gols de Borré e Bruno Henrique.

O resultado, apesar de ter sido contra um adversário mais fraco, é importante para dar confiança ao trabalho de Ramón Díaz. Zero Hora elencou três motivos para a vitória do Inter.

Colombianos em nível seleção

Dois destaques da partida foram os colombianos que voltaram da data Fifa. Carbonero comandou o ataque colorado, criando boas chances de gol e dando uma assistência.

Borré voltou a marcar, após mais de dois meses, e foi bastante elogiado por Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón. Mesmo sem Alan Patrick, fora por questão física, os dois jogadores de seleção foram determinantes no resultado.

Borré marcou na vitória sobre o Sport. Renan Mattos / Agencia RBS

Adversário com problemas

O Sport teve boas oportunidades para marcar, mas pecou na finalização. Foram 13 finalizações, a mesma quantidade que o Inter, mas o aproveitamento dos pernambucanos foi abaixo.

Só o atacante Derik Lacerda, por exemplo, teve duas grandes chances, mas finalizou para fora. O goleiro Ivan, que teve chance como titular, ainda fez duas boas defesas.

Lado esquerdo do ataque

Além de Carbonero, que atuou mais pelo lado esquerdo, Bernabei também fez uma boa partida no ataque. O argentino teve duas boas chances de marcar e ainda ajudou na criação de jogadas.

Os dois foram responsáveis por metade das chances do Inter na partida e a maior parte pelo lado esquerdo do ataque.

Inter venceu o Sport no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS