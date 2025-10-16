Três motivos para a derrota do Inter para o Mirassol

Time de Aguirre sofreu para produzir ofensivamente. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter de Ramón Díaz conheceu sua primeira derrota, na quarta-feira (15), para o Mirassol. O placar contra de 3 a 1 teve diversos culpados, como goleiro que falhou no primeiro gol, a mudança de esquema que não deu resultado e a falta de criatividade ofensiva.

O resultado deixou o Colorado na 15ª posição, com 32 pontos, sete a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. No domingo (19), às 18h30min, o Inter enfrenta o Sport, no Beira-Rio.

Para vencer no próximo jogo, a equipe colorada não pode repetir alguns erros da partida contra o Mirassol, que foram determinantes para a derrota.

Falha de Anthoni

O caminho da vitória do Mirassol foi aberto com um gol totalmente na conta do goleiro Anthoni. Ele foi fazer a defesa, mas colocou a bola para dentro do gol.

A torcida do Inter ficou revoltada com o lance e alguns torcedores já questionam o motivo de Ivan não receber uma oportunidade como titular.

Leitura errada para mudar o jogo

A derrota também vai na conta de Ramón Díaz, que foi para o intervalo perdendo por um gol de diferença e optou por mudar o esquema de maneira drástica. O atacante Ricardo Mathias entrou no lugar do zagueiro Victor Gabriel, desfazendo o trio defensivo.

A modificação, em vez de melhorar, piorou o time do Inter, que sofreu o terceiro gol com menos de cinco minutos do segundo tempo.

Baixa criatividade

O ataque do Inter praticamente não ofereceu perigo ao Mirassol. Foram seis finalizações no jogo todo. O gol colorado saiu de bola parada, com um rebote do goleiro no pé de Thiago Maia.