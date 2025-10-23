Três motivos para a derrota do Inter para o Bahia

Inter não foi páreo para o Bahia. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter amargou mais uma derrota fora de casa no Brasileirão. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Colorado perdeu para o Bahia por 1 a 0 e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

O time de Ramón Díaz está a apenas quatro pontos do Vitória, primeiro no Z-4. O gol foi marcado por Willian José em rebote de pênalti ainda no primeiro tempo.

Zero Hora elencou três motivos para a derrota do Inter:

Estratégia defensiva

O técnico Ramón Díaz optou por uma escalação com três zagueiros e três volantes. O Inter até fez uma blitz inicial de marcação, mas ao decorrer do jogo apenas correu atrás do Bahia. Durante os 90 minutos, foram apenas dois chutes no gol da equipe de Salvador, ambos sem perigo para o goleiro Ronaldo.

Erros individuais

A lateral-esquerda foi o grande problema do Inter durante a partida. Primeiro, Bernabei cometeu pênalti em Ademir já no fim do primeiro tempo. Com cartão amarelo, foi preterido pelo garoto Alisson no segundo tempo.

O jovem, que estreava no time principal, foi expulso ao chegar atrasado em disputa de bola com Rodrigo Nestor.

Desfalques importantes

O Inter viajou para Salvador sem dois dos seus melhores jogadores na temporada. Alan Patrick, lesionado, e Carbonero, suspenso, não atuaram na Arena Fonte Nova.