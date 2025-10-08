Treino forte, com retornos e ausências, marca o segundo dia de atividades do Inter na data Fifa

Vitinho durante treino do Inter. Inter / Divulgação

O segundo dia de atividades do Inter no CT Parque Gigante foi totalmente aberto à imprensa. Durante pouco mais de uma hora e vinte minutos de treino, foi possível observar um trabalho intenso sob a orientação de Ramón e Emiliano Díaz, com os auxiliares espalhados pelo gramado.

Alguns jogadores, como o zagueiro Vitão, deixaram o campo visivelmente extenuados. O presidente Alessandro Barcelos e os diretores D’Alessandro e André Mazzuco acompanharam a atividade de perto.

Por volta das 10h35min, os jogadores colorados apareceram no gramado para o início do treino. Após uma conversa de aproximadamente cinco minutos com a comissão técnica, o grupo foi dividido em dois times, que realizaram um trabalho em campo reduzido com foco em trocas rápidas de passes.

Confrontos

O segundo estágio também foi dividido. Próximos à linha de fundo, os atletas precisavam cumprir um circuito curto dentro da grande área antes de um duelo individual com um companheiro. Foi possível acompanhar confrontos que chamaram a atenção, como Bruno Gomes contra Romero; Bernabei contra Tabata; Aguirre contra Bruno Henrique; e Thiago Maia contra Vitão. O objetivo era alternar entre ataque e defesa em revezamento.

Grupo dividido

Em outra parte do campo, também em duelos, mas com mais espaço disponível, os jogadores realizavam enfrentamentos individuais com o objetivo de marcar gols. Todos os atletas participaram das atividades propostas pela comissão técnica.

A última parte do treinamento consistiu em um trabalho em campo reduzido, com o grupo dividido em quatro equipes de cinco jogadores. A atividade não indicou uma possível escalação, mas teve como foco a parte tática.

Velocidade

Às 11h45min, o trabalho com bola foi encerrado, mas o treino só terminou de fato após os jogadores realizarem, em fila, tiros curtos de velocidade. Por volta das 11h50min, o treinamento foi concluído, e os atletas, muitos extenuados, deixaram o gramado do CT Parque Gigante.

Voltas e ausências

O destaque negativo do dia ficou por conta do zagueiro Juninho, que teve constatada uma lesão muscular de grau 1 no adutor da coxa esquerda. O clube não estipula prazo de retorno, mas a recuperação deve levar cerca de 15 dias. Com isso, o zagueiro deve voltar aos gramados no fim de outubro.

Quem apareceu no gramado para realizar atividades físicas leves foi o volante Luis Otávio, que também se recupera de uma lesão muscular de grau 1. Ele é dúvida para o confronto diante do Mirassol, na retomada do Brasileirão.