Treino do Inter tem ausência de titular e nova preocupação para enfrentar o Bahia

Inter se reapresentou nesta segunda-feira (20). Inter / Divulgação

A reapresentação do Inter trouxe algumas dores de cabeça para o técnico Ramón Diaz antes do jogo contra o Bahia. Após vitória sobre o Sport, o elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira (20).

A nova preocupação é o volante Alan Rodriguez, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita e saiu mais cedo do treino. O jogador será reavaliado antes da viagem.

Carbonero fora

Desfalque contra o Sport em função de um quadro de lombalgia, Alan Patrick foi ausência no gramado durante a atividade. O camisa 10 fez apenas trabalhos na academia e segue com dúvida para o jogo de quarta-feira (22), em Salvador.

A baixa confirmada é o atacante Carbonero, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Sport. Em entrevista após o jogo, o colombiano disse que não sabia que estava pendurado com dois cartões.

Regenerativo

O treino não teve um esboço de time enquanto a imprensa esteve presente acompanhando os minutos iniciais. Apenas os reservas trabalharam no gramado e os titulares fizeram trabalho regenerativo.

Mercado, que ficou no banco contra o Sport por preservação, trabalhou no campo. A tendência é que ele retome lugar no time titular.