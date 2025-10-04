Treino de Ramón Díaz indica Borré no banco e uma surpresa no ataque do Inter contra o Botafogo

Às 18h30min deste sábado (4) o Inter recebe o Botafogo, no Beira-Rio, em partida pela 27ª rodada do Brasileirão. E o treino realizado na última sexta-feira (3) indica prováveis alterações na equipe titular do técnico Ramón Díaz: Rafael Borré treinou entre os reservas.
Por opção técnica, Ramón Diaz testou Vitinho entre os titulares, herdando a vaga do centroavante colombiano e atuando ao lado de Carbonero. O comandante colorado trabalhou a equipe no 3-5-2, com Vitão, Mercado e Juninho na zaga.
A atividade de sexta-feira também teve Thiago Maia na equipe principal, no lugar do lesionado Luis Otávio. Bruno Henrique e Alan Patrick completaram o meio-campo, com Aguirre e Bernabei como alas.
A provável escalação deve ter: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.