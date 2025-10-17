Torcedores do Inter penduram faixas em frente ao Beira-Rio: “Time sem vergonha”

A campanha do Inter no Brasileirão rende protestos da torcida. Na tarde desta sexta-feira (17), faixas cobrando jogadores e a direção foram colocadas na avenida Padre Cacique, em frente ao Estádio Beira-Rio. Não se sabe até o momento a autoria dos idealizadores do ato.

Segundo apurou Zero Hora, as faixas foram colocadas por volta das 13h. Elas foram amarradas nas grades do corredor de ônibus e permaneceram lá por alguns minutos.

Uma faixa dizia “direção omi$$a” e a outra “time sem vergonha”.

Outros protestos

Em setembro, antes do Gre-Nal, após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, membros de uma organizada invadiram o CT Parque Gigante para conversar com a direção.

Depois da derrota no clássico, o protesto foi contra o presidente Alessandro Barcellos. Algumas faixas e cânticos também foram registrados pontualmente no estádio em algumas partidas.

O Inter não havia se manifestado até a publicação desta matéria.