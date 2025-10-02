"Temos que melhorar", avalia Borré após empate do Inter com o Corinthians

Borré em campo no duelo contra o Corinthians. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter empatou com o Corinthians, em 1 a 1, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo realizado na noite desta quarta-feira (1º) no Beira-Rio gerou autocrítica dentro do elenco colorado.

Mais uma vez sem conseguir marcar e substituído no segundo tempo, Borré falou com a imprensa após o jogo. O colombiano avaliou o gol sofrido aos 10 minutos e a necessidade de reação.

— Nos primeiros minutos, tomar o gol, faz com que o jogo mude totalmente. Se nós tivéssemos saído em vantagem, seria um jogo totalmente diferente, em que eles teriam tido a necessidade de sair para buscar — disse o atacante, e continuou:

— Mas temos que melhorar, corrigir isso, e, depois, aproveitar melhor as situações que temos.

Ainda no primeiro tempo, o Inter teve um gol anulado. Óscar Romero havia balançado as redes, mas a arbitragem entendeu que houve uma interferência de Luis Otávio, que estava impedido. O lance também foi analisado pelo atacante:

— Eu acho que o gol do Óscar teria mudado o jogo e era algo que mudava a nossa situação. Mas, no final, ele (o juiz) termina a partida com o penal que fizeram com o Bruno (Henrique).

Protestos da torcida

Após o duelo, alguns torcedores colorados também protestaram no Beira-Rio. Os pedidos eram por melhor desempenho do elenco comandado por Ramón Díaz.

— A torcida tem seus direitos, respeitamos muito isso. Sempre digo, nós somos responsáveis, eu também, pessoalmente, me faço responsável pela situação que vive o clube, pelo momento que vivemos — afirmou Borré.

O atacante reforçou que o grupo sabe que precisa apresentar melhor futebol:

— Sentimos que, como coletivo, temos que melhorar, temos que estar melhor, com a nova ideia de Ramón, adaptar-nos rapidamente ao que ele quer, ao que ele pede, à intensidade e ao ritmo de mudança que ele quer ter no nosso time. E, bom, quando nos acostumarmos a isso, o time vai poder mostrar uma cara diferente

O Inter volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30min, contra o Botafogo. O jogo também será no Beira-Rio.

