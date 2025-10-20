Suspenso contra o Bahia, Carbonero admite: "Não sabia que tinha dois cartões"

Carbonero foi destaque da vitória do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Após mais uma atuação elogiada, na vitória sobre o Sport, Carbonero está fora do jogo contra o Bahia, na quarta-feira (22).

O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo diante dos pernambucanos após chutar a bola para longe em protesto a uma falta marcada pela arbitragem.

O fato inusitado da suspensão é que Carbonero não sabia que estava pendurado. O atacante admitiu a situação após o jogo.

— A verdade é que eu não sabia que tinha dois cartões. Creio que chutei a bola porque não foi falta. É uma jogada onde eu forço e ganho a posição e o árbitro, com o passar da partida, começou a marcar pequenas faltas. Lamentavelmente, não estarei no próximo jogo mas domingo vou estar apto se Deus quiser — explicou à reportagem da Rádio Gaúcha durante o programa Balanço Final.

Outros cartões

Carbonero recebeu o primeiro cartão diante do Ceará, em 20 de julho, quando acertou a mão no rosto de um jogador adversário. Após o ato, o colombiano levou uma bronca de Alan Patrick.