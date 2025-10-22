Suspensão de auxiliar colocará Ramón Díaz em ambiente inédito no Inter

Pai e filho lado a lado em um dos jogos do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Acostumado a dividir o vestiário e a beira do gramado com o filho, o técnico argentino Ramón Díaz viverá uma situação até então inédita no Inter. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o auxiliar Emiliano Díaz não poderá acessar a área de jogo nesta quarta-feira (22), em Salvador.

Em cinco jogos à frente do comando colorado, Emiliano foi advertido no empate com o Corinthians e nas vitórias sobre Botafogo e Sport por contestar marcações da arbitragem. Assim, terá que assistir à partida contra o Bahia de uma cabine na Arena Fonte Nova, ao lado dos dirigentes.

Leia Mais As lições que o Inter pode tirar da goleada sofrida pelo Grêmio para o melhor mandante do Brasileirão

A curiosidade é que o auxiliar tem uma atuação mais marcante que o comum, comparecendo às entrevistas coletivas ao lado do treinador após os jogos. Pela primeira vez, desde que chegaram ao Beira-Rio, a cena não poderá se repetir.

A ausência não chega a ser tratada como um problema nos bastidores colorados, afinal Ramón Díaz é um técnico de muita experiência, com títulos importantes por River Plate, principalmente, como a Libertadores de 1996. O filho passou a ocupar um cargo na comissão técnica a partir de 2011, no Independiente.

Apesar de estar suspenso, Emiliano acompanha a delegação colorada na capital baiana. Primeiro, pela importância que tem junto à comissão técnica, mas também porque o Inter seguirá viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense no sábado (25).

Leia Mais O provável time do Inter para o jogo contra o Bahia