Suspensão de auxiliar colocará Ramón Díaz em ambiente inédito no Inter

Após receber o terceiro cartão amarelo, Emiliano Díaz assistirá ao jogo contra o Bahia em cabine da Arena Fonte Nova

Filipe Duarte

