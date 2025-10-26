"Só a torcida pode salvar o Inter da segunda divisão", desabafa Rafael Sobis após derrota para o Fluminense

Ex-jogador publicou vídeo nas redes sociais. Camila Hermes / Agencia RBS

"Mais uma derrota do Inter". Foi assim que Rafael Sobis começou o vídeo de desabafo sobre a partida contra o Fluminense neste sábado (25). Ídolo e torcedor colorado, o ex-jogador não poupou palavras para descrever a situação do time no Brasileirão e convocou o apoio da torcida.

— O momento do Inter é crítico e só uma coisa pode salvar o Inter da segunda divisão: a torcida. No fim do ano a gente briga, mas o momento requer que a torcida bote esse time no colo e leve ele para se manter na primeira divisão, tá bom? — e completou:

— O bicho tá pegando. Pelo Inter, ok? Vamos ao estádio e vamos carregar o time, porque se depender do time, nós vamos jogar a segunda divisão no que vem.

Depois de perder para o Bahia no último domingo, o Inter passou sufoco no Maracanã contra o tricolor carioca. O placar ficou em 1 a 0, com gol de Samuel Xavier, mas poderia ter sido bem mais. Sobis alertou que o momento é "crítico" e a ameaça do rebaixamento é real

— O Inter não incomoda ninguém. O Inter hoje vive, sim, um dos momentos mais difíceis da sua história. A luta do Inter contra o rebaixamento é mais que séria, é mais que urgente. Mas o que está assustando é que o Inter não joga melhor que ninguém no campeonato — avaliou.

O próximo compromisso do Inter é contra o Atlético-MG, no Beira-Rio, no domingo que vem (2). Como nas últimas partidas em casa, a expectativa é que o clube faça promoções para levar os torcedores ao estádio.

Confira o desabafo completo de Rafael Sobis