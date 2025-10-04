Sem Luis Otávio, Inter divulga relacionados para enfrentar o Botafogo

O Inter divulgou, no início da tarde deste sábado (4), a lista dos jogadores relacionados para a partida contra o Botafogo, partida válida pelo Brasileirão. E a principal novidade é a ausência de Luis Otávio.
Segundo boletim médico divulgado pelo clube, o volante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora dos próximos compromissos. Com isso, Bruno Henrique deve seguir no time formando um meio-campo com Thiago Maia e Alan Patrick.
Além de Luís Otávio, o goleiro Rochet, em tratamento de uma lesão no pé esquerdo e o volante Richard, com um desconforto no quadril, também são desfalques.
A tendência é de que o técnico Ramón Díaz coloque em campo um time com três zagueiros: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Borré e Carbonero.
Confira os atletas relacionados para enfrentar o Botafogo:
Goleiros: Anthoni e Ivan;
Laterais: Aguirre, Bernabei e Alan Benitez;
Zagueiros: Juninho, Mercado, Vitão, Victor Gabriel e Clayton;
Volantes: Thiago Maia, Ronaldo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Bernardo Jacob;
Meias: Bruno Tabata, Romero, Alan Patrick e Allex;
Atacantes: Ricardo Mathias, Vitinho, Borré e Carbonero.