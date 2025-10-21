Sem Carbonero e Alan Patrick, como Ramón Díaz pode montar o Inter que enfrenta o Bahia

Ramón e Emiliano Díaz precisam montar o meio-campo do Inter Filipe Maciel, Inter / Divulgação

O cartão amarelo recebido por Carbonero, o segundo por reclamação, trouxe um problema para o Inter que enfrentará o Bahia nesta quarta-feira (22), 19h, na recuperação da partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão.

O colombiano está suspenso, o time perde seu atacante em melhor momento e a reposição não está garantida. Isso porque Alan Patrick permanece como dúvida para o jogo, tratando de uma lombalgia. E se o camisa 10 não jogar?

No cenário ideal, a entrada de Alan Patrick ajuda a resolver parte da questão. Ele volta a ser o falso 9 sem a bola e armador com ela, enquanto Borré e Vitinho formam uma dupla de ataque à moda antiga e ajudam a recompor. Mas sem o capitão, o cenário fica bem diferente.

Uma possibilidade é a entrada de Raykkonen, bastante elogiado pela comissão técnica. Isso repetiria o trio de ataque usado por cerca de uma hora na partida de domingo passado contra o Sport.

Opção defensiva

Só que esse período do jogo, mesmo que o Inter tenha feito um gol e não tenha sofrido, não foi o melhor da equipe de Ramón Díaz. O time melhorou quando saiu Vitinho e entrou Alan Rodríguez, reforçando o meio-campo.

Essa melhora, somada à força do Bahia, pode fazer a comissão técnica escalar um meio-campo mais robusto. Se Thiago Maia (que deixou o campo mancando, por uma pancada no pé) tiver condições, pode formar um trio com Bruno Gomes e Alan Rodríguez ou Bruno Henrique, por exemplo, deixando Borré e Vitinho na frente.

Uma formação mais ofensiva pode encontrar problemas contra uma equipe muito forte, vide o que fez contra o Grêmio no domingo à noite. O treino desta terça-feira (21) decidirá a equipe. O Inter viaja para Salvador logo após a atividade.