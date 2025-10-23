"Se define um jogo por uma fatalidade", diz Mercado após derrota do Inter para o Bahia

Zagueiro foi o capitão colorado na Fonte Nova. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a derrota para o Bahia nesta quarta-feira (22), o zagueiro Gabriel Mercado avaliou que a partida foi definida por um "detalhe" — neste caso, o pênalti cometido por Bernabei. O Colorado perdeu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, com gol de Willian José no rebote da cobrança de pênalti.

— Se define um jogo por uma fatalidade, um pênalti, que, bom, futebol tem essas coisas, né? Os detalhes, às vezes, definem um jogo — declarou na saída de campo.

Sobre a partida, o capitão do Inter em Salvador destacou a capacidade da equipe de competir, diferente do que vinha sendo visto nos últimos jogos fora de casa:

— Acredito que, tirando os últimos jogos ruins que a gente fez fora, hoje nós fizemos um jogo diferente, competimos — e completou, projetando o próximo compromisso:

— Vamos recuperar jogadores importantes também, se Deus quiser, e tentar fazer um bom jogo e poder ganhar contra o Fluminense, porque precisamos muito desses pontos.

Inter e Fluminense se enfrentam no Maracanã, no sábado (25), às 17h30min, pela 30ª rodada do Brasileirão.