Salários e direitos de imagem estão em dia no Inter? Zero Hora explica

Após a derrota do Inter para o Fluminense, a 13ª do Colorado no Brasileirão, voltou a ser assunto um possível atraso de pagamentos aos jogadores.

O tema ganhou ainda mais relevância porque o vice de futebol, José Olavo Bisol, usou as redes sociais para se manifestar e garantir que não há atrasos. Mas afinal, está tudo em dia?

A resposta é mais complexa do que o sim ou não. É preciso explicar que jogadores recebem em várias frentes: o salário normal (da carteira de trabalho), os direitos de imagem, as luvas (uma espécie de bônus para cada contrato assinado) e premiação por objetivos atingidos.

Levando isso em consideração, a situação do clube, segundo fontes variadas consultadas por ZH, a explicação fica mais compreensível.

Salário normal

O salário na carteira está rigorosamente em dia. Isso corresponde a cerca de 60% do valor total dos vencimentos dos profissionais. Normalmente esse dinheiro é pago em dia para evitar ações judiciais e acúmulos de impostos.

Direito de imagem

Já o direito de imagem foi repactuado. Quando o clube percebeu que não teria dinheiro para cobrir todo o gasto, chamou os jogadores e acordou novas datas para pagar.

Esse valor tem sido pago sempre no limite de cada mês. Ou seja: o de setembro ainda está atrasado, mas deve ser posto em dia até o final da semana. E aí começa a correr o prazo para o de outubro.

Em outras palavras, conforme apurado por Zero Hora, o direito de imagem não é pago no dia estipulado em contrato, mas é quitado antes de serem totalizados 30 dias de atraso.

Luvas e premiações

Por fim, a direção renegociou com alguns jogadores o pagamento de luvas cujas parcelas estavam em atraso. Já a premiação pelo título do Gauchão foi quitada.

