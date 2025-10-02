"Roubados à mão armada", afirma Alexandre de Moraes sobre arbitragem de Inter x Corinthians; veja vídeo

Alexandre de Moraes é corintiano e não aprovou a arbitragem do empate entre Inter e Corinthians. EVARISTO SA / AFP

O empate em 1 a 1 entre Inter e Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão deu o que falar após o apito final em função de polêmicas de arbitragem. Os dois lados se sentiram prejudicados, e torcedores contestaram a atuação do árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima.

Um desses torcedores que não gostou das marcações é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quinta-feira (2), durante uma sessão que julga o vínculo entre motoristas de aplicativos e empresas, ele criticou o pênalti assinalado para o Inter no último lance da partida.

— Ontem (quarta-feira) fomos novamente roubados à mão armada, com a marcação de um pênalti aos 52 minutos. Um pênalti absurdo — disse o ministro, que depois seguiu com a argumentação sobre a pauta.

Não é novidade que Moraes é um corintiano que acompanha com frequência os jogos do time. Esta não foi a primeira vez que ele viraliza ao falar sobre futebol publicamente.

Ainda nesta semana, durante a posse do novo presidente do STF, Edson Fachin, Alexandre de Moraes conversou com o presidente Lula sobre o pênalti de cavadinha perdido por Yuri Alberto, atacante do Corinthians contra o Flamengo, na 25ª rodada do Brasileirão.

Além disso, o ministro do STF é frequentemente visto na Arena do Corinthians.

Confira o comentário de Alexandre de Moraes sobre Inter e Corinthians: