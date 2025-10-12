Rochet voltará a atuar pelo Inter em 2025? Especialista estipula retorno após nova cirurgia

O goleiro Sergio Rochet, do Inter, passará por cirurgia na terça-feira (14), para retirar placa e parafusos da mão esquerda, fraturada no início do ano. O uruguaio quebrou o quarto metacarpo na estreia do Brasileirão 2025, contra o Flamengo, em 29 de março.
No dia seguinte, o atleta passou pela primeira cirurgia. Segundo nota divulgada pelo clube neste domingo (12), a nova cirurgia já estava prevista. Não foi divulgada pelo Inter uma previsão de retorno aos gramados.
A reportagem de GZH consultou um especialista para entender a complexidade do período pós-cirúrgico. E há risco de o uruguaio não jogar mais em 2025 se a previsão mais pessimista se confirmar.
De acordo com Vinicius Perius, ortopedista esportivo, que trabalha no HPS de Porto Alegre e também no Hospital Sírio Libanês, é um "procedimento relativamente comum".
— A cirurgia costuma ser indicada quando o material fica saliente e causa algum desconforto, ou em situações de complicações pós-operatórias, o que não parece ser o caso do goleiro Rochet.
O médico estipula que o período de recuperação após a retirada costuma variar de quatro a oito semanas.
— Depende da consolidação do osso, da cicatrização da pele e da recuperação dos movimentos da mão. Depois dessa fase inicial, de duas a quatro semanas, o atleta pode precisar de sessões de fisioterapia antes de retomar a rotina de treinos — explica o especialista.
Ficando oito semanas fora, Rochet não voltaria a tempo de jogar neste ano, já que o Brasileirão acaba em 7 de dezembro (exatamente daqui oito semanas). Se voltar em quatro semanas, ainda poderá atuar cinco vezes.
Sincronia na recuperação
Em nota, o Inter afirma que a decisão de realizar a nova cirurgia neste momento foi tomada em conjunto com o jogador para "sincronizar" os dois processos de recuperação, na mão e no pé esquerdo (lesão ocorrida contra o Juventude, no dia 27 de setembro). Depois da cicatrização, o uruguaio vai passar pela recuperação no CT Parque Gigante.
Em 2025, Rochet disputou 15 dos 50 jogos do Colorado. Foram 11 partidas pelo Brasileirão, duas pela Libertadores e duas pela Copa do Brasil.
