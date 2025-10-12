Rochet passará por última cirurgia para recuperação de fratura na mão esquerda

Rochet disputou 15 dos 50 jogos do Inter no ano. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter informou, na manhã deste domingo (12), que o goleiro Sérgio Rochet vai passar por uma cirurgia para retirar a placa e os parafusos da mão esquerda, fraturada no início do ano. O procedimento já estava previsto e vai ocorrer na próxima terça-feira (14). Não foi divulgada uma previsão de retorno aos gramados.

O camisa 1 do Colorado quebrou o quarto metacarpo na estreia do Brasileirão 2025, contra o Flamengo, em 29 de março. No dia seguinte, o atleta passou pela primeira cirurgia.

No início de junho, Rochet foi submetido a um novo procedimento. Segundo o clube, o tratamento fazia parte do planejamento de recuperação.

O goleiro voltou a campo no dia 12 de julho, contra o Vitória. Foram 14 partidas na sequência, sendo a última o clássico Gre-Nal 448, até sofrer uma contusão no pé esquerdo durante um treinamento, no final de setembro. Rochet é desfalque desde então.

Sincronia na recuperação

Em nota, o Inter afirma que a decisão de realizar a nova cirurgia neste momento foi tomada em conjunto com o jogador para "sincronizar" os dois processos de recuperação, na mão e no pé. Depois da cicatrização, o uruguaio vai passar pela recuperação no CT Parque Gigante.

Em 2025, Rochet disputou 15 dos 50 jogos do Colorado. Foram 11 partidas pelo Brasileirão, duas pela Libertadores e duas pela Copa do Brasil.

Veja a nota do Inter na íntegra

O Sport Club Internacional informa que o goleiro Sérgio Rochet será submetido, na próxima terça-feira (14/10), a um procedimento cirúrgico para retirada da placa e dos parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda.

A intervenção faz parte do planejamento médico definido desde a cirurgia inicial, realizada em 30 de março, logo após o atleta sofrer a lesão durante a partida contra o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O procedimento foi um sucesso, e o goleiro iniciou fisioterapia no CT Parque Gigante ainda naquela semana.

Em junho, Rochet realizou um pequeno procedimento complementar, também dentro do processo de reabilitação previamente estabelecido, com o objetivo de ajustar a consolidação óssea e garantir a plena recuperação. Na ocasião, o Clube esclareceu que a intervenção não teve relação com nova lesão nem alterou o prognóstico do tratamento.

Agora, em conformidade com o cronograma médico, o atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação — prática comum em casos desse tipo de fratura. O procedimento será realizado em Porto Alegre e não representa intercorrência ou complicação. Logo após o período pós-operatório e de cicatrização, o goleiro iniciará o processo de recuperação no CT Parque Gigante, acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance do Clube.

A decisão de realizar o procedimento neste momento foi tomada de forma conjunta entre o atleta e o Clube, considerando também o tratamento da lesão no pé esquerdo, de modo a sincronizar os processos de recuperação e deixar Chino Rochet em plenas condições o quanto antes.

