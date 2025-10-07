Relembre cinco lances polêmicos contra o Inter em jogos pelo Brasileirão

Em meio à crise da arbitragem brasileira, o Inter se vê no meio da troca de acusações entre os atores principais do assunto. Após a derrota no Beira-Rio, John Textor, CEO da SAF do Botafogo, reivindicou um pênalti não assinalado no centroavante Arthur Cabral. Ao mesmo tempo, Marlon, pivô da penalidade para o Bragantino, citou as penalidades marcadas para a equipe colorada no Gre-Nal 448.
O Inter não pretende se manifestar publicamente sobre o assunto, mas há o entendimento nos bastidores de que o clube também sofreu prejuízos ao longo do Campeonato Brasileiro. Variados lances capitais que, revisados ou não, poderiam resultar em mais pontos na classificação.
Confira os lances:
3ª rodada - Fortaleza 0x0 Inter:
No final da partida, o zagueiro David Luiz acertou o rosto de Agustín Rogel, então defensor colorado, dentro da área do Fortaleza. Flávio Rodrigues de Souza sequer foi ao vídeo para avaliar lance.
4ª rodada - Inter 0x1 Palmeiras:
Quando já perdia no Beira-Rio, aos 28 minutos de etapa final, Richard Ríos tentou afastar a jogada e atingiu o volante Fernando dentro da área do Palmeiras. O colombiano não acerta em cheio na bola e toca, com as travas da chuteira, a cabeça do jogador colorado. Felipe Fernandes de Lima, árbitro do jogo, não foi chamado ao vídeo.
7ª rodada - Corinthians 4x2 Inter:
No duelo de muitos gols e viradas em São Paulo, o Inter reclamou uma penalidade não assinalada em Wesley. Ainda com o placar zerado, o atacante colorado dividiu o espaço com Yuri Alberto e caiu na área do Corinthians. Paulo Cézar Zanovelli não marcou no campo e também não foi requisitado no monitor.
9ª rodada - Inter 1x1 Mirassol:
Em desvantagem no segundo tempo, dentro do Beira-Rio, Wesley recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou na direção do gol do Mirassol. O desvio do atacante colorado, dentro da área do Mirassol, parou no braço do lateral-esquerdo Reinaldo. Wagner Magalhães do Nascimento não considerou pênalti e também não foi chamado para fazer a revisão no vídeo.
18ª rodada - Inter 1x2 São Paulo:
Com a escalação alternativa, em meio aos duelos com o Fluminense pela Copa do Brasil, o Inter viu Borré balançar as redes quando perdia pelo placar mínimo. No entanto, o árbitro Alex Gomes Stefano apitou falta de Gabriel Mercado em cima de Enzo Días, lateral do São Paulo, invalidando qualquer situação posterior.
