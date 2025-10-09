Redução de conselheiros, SAF e regras para terceiro uniforme: o que pode mudar no novo estatuto do Inter

Votação no Conselho deve ocorrer entre o fim de outubro e o início de novembro. Renan Mattos / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Inter votará nas próximas semanas uma proposta de mudança estatutária que, além de alteração dos ritos das eleições do clube, propõe a redução do número de conselheiros, regulamenta os critérios para a adoção de um terceiro uniforme e estipula as regras para uma eventual transformação do clube em SAF.

A proposta do novo estatuto foi elaborada pela Comissão de Assuntos Estatutários do Conselho, a partir de sugestões dos associados. Conforme apurado por Zero Hora, a votação no Conselho deve ocorrer entre o fim de outubro e o início de novembro.

Se aprovado pela maioria dos conselheiros, o novo estatuto ainda precisará ser aprovado pela maioria dos sócios, em Assembleia Geral, em data ainda a ser marcada.

A proposta de reforma estatuária é composta por um texto-base, que deverá ser ou totalmente aprovado ou integralmente rejeitado pelos conselheiros, e três destaques, que serão votados separadamente.

Principais mudanças na proposta de reforma

Regras para eventual transformação do Inter em SAF

Segundo o texto-base, o Inter só poderá ser transformado em SAF mediante aprovação de dois terços do Conselho Deliberativo e, posteriormente, dois terços dos associados. Além disso, o documento proíbe que integrantes do Conselho de Gestão, dirigentes estatutários e executivos ocupem cargos de gestão ou detenham o controle da SAF por pelo menos cinco anos após deixarem o clube.

Por fim, a eventual constituição da SAF colorada deverá conter cláusula garantindo a manutenção do nome, do escudo, do hino e das cores do Inter.

Normas para uso de um terceiro uniforme

Se aprovado, o novo estatuto, regulamenta a possibilidade de o Inter utilizar um terceiro uniforme, com "liberdade criativa", sendo "vedada a utilização de combinações cromáticas que remetam diretamente à identidade de clubes rivais".

Redução do número de conselheiros

Este item está previsto em um dos destaques - logo, será votado separadamente do texto-base. Se aprovado, o número de conselheiros eleitos do clube será reduzido de 300 para 260.

Mudança nas regras das eleições do clube

O novo estatuto propõe ainda nos destaques mudanças importantes nas eleições para presidente do clube, como a possibilidade de três candidatos disputarem o voto dos associados no segundo turno, havendo a previsão de um terceiro turno caso nenhum deles angarie o voto da maioria dos sócios.

Outro destaque estipula que o peso do voto dos sócios varie de acordo com o tempo de associação.

Por fim, no texto-base, um artigo determina que o tempo mínimo de associação necessário para o sócio estar apto a votar para presidente do clube e para a renovação do Conselho Deliberativo suba de um para três anos.

Leia Mais Wellington relembra doping no Inter após 10 anos e critica gestão Piffero