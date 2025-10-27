Ramón e Emiliano Díaz preparam trocas no time e mudam abordagem para remobilizar o Inter

Emiliano e Ramón Díaz irão cobrar o grupo nesta semana. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em crise, o Inter prepara trocas para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo (2). Com a volta de Bernabei, a tendência é de que o time volte a atuar com três zagueiros. No entanto, a maior mudança será no aspecto anímico.

A comissão técnica entende que já testou vários esquemas táticos, sem sucesso, e que, a partir de agora, a abordagem terá que ser diferente. O técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano Díaz preparam uma espécie de "chacoalhada" no vestiário.

Já a partir da reapresentação do elenco, nesta segunda (27) à tarde, haverá cobranças para que o time tenha mais atitude dentro de campo.

— O que eu mais quero é que a equipe recupere o ímpeto, a determinação e a coragem. Me parece que a equipe não está encontrando essa atitude para jogar esse tipo de partida e enfrentar esse tipo de situação. O que mais vou trabalhar nesta semana é o aspecto anímico e a pressão — declarou o técnico Ramón Díaz, após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense.

Também presente na entrevista, o auxiliar Emiliano Díaz também utilizou palavras fortes para cobrar o grupo.

— Falei para o grupo: este é o momento para os homens, para quem tem coragem. Se tivermos que brigar com alguém, vamos brigar. O Inter tem que mudar e vamos mudar, não temos dúvida alguma — disparou.

A equipe ocupa a incômoda 15ª colocação na tabela do Brasileirão, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.

Para o jogo contra o Atlético-MG, Bernabei volta de suspensão. Com isso, o time deve retomar o esquema com três zagueiros, com Clayton Sampaio, Mercado e Juninho compondo o trio de zagueiros.

A dúvida será o posicionamento de Bruno Gomes, que vem alternando entre o meio-campo e a lateral-direita. Com isso, existe uma dúvida entre o lateral Alán Benítez e o volante Bruno Henrique.

No mais, jogadores avaliados pela comissão técnica como "sem atitude" podem deixar o time. Contudo, a escalação-base deve ter Ivan; Clayton Sampaio, Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Bruno Henrique (Alan Benitez), Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Inter e Atlético-MG enfrentam-se neste domingo (2), às 18h30min, no Beira-Rio.