Ramón Díaz valoriza vitória que afasta Inter do Z-4: "O grupo está comprometido em sair desta situação"

Ramón Díaz comandou o Inter neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

A vitória do Inter, neste domingo (19), por 2 a 0 sobre o Sport aliviou a situação do clube no Brasileirão. O Colorado abre sete pontos em relação ao Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, com ambos tendo 28 jogos disputados.

O técnico Ramón Díaz valorizou o resultado positivo e também mandou uma mensagem para a torcida. Foram 20.781 torcedores colorados no Beira-Rio

— O grupo está muito comprometido em sair desta situação. Tenho que dar um mensagem ao torcedor, porque gostei que houve um bom público hoje. Se você nos acompanha, você que é torcedor de um clube, você tem que acompanhá-lo, ainda mais quando está em situação de turbulência — comentou.

O torcedor nos acompanhou e está acompanhando, gosto muito disso. Gostaria de ver o estádio cheio, mas temos de jogar melhor. Esta é uma equipe grande e, por isso, vamos seguir trabalhando para melhorar. Muito obrigado ao torcedor — complementou.

Vitória com time modificado

O time escalado por Ramón Díaz teve mudanças em todos os setores. Mercado e Alan Patrick não atuaram por questão física. Por conta do contrato com o Sport, Victor Gabriel também ficou de fora. Isso possibilitou que alguns jogadores ganhassem oportunidades.

No gol, Ivan foi o titular, após partida ruim de Anthoni na rodada passada. Clayton Sampaio formou a linha de três defensores e Bruno Gomes atuou no meio de campo.

— Todos vão ter a possibilidade. Há momentos em que precisamos mudar, seja pelo físico, pelo mental ou pelo momento. Eu acho que é importante que o grupo entenda isso, e está entendendo. Gostamos de como interpretaram o jogo, a importância e como tinham que pressionar — disse Díaz.

Na próxima rodada, o Inter enfrentará o Fluminense. O jogo será no sábado (25), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

