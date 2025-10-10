Ramón Díaz traça novos planos para Borré no Inter

Rafael Borré já atuou pelo lado direito contra o Botafogo Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico do Inter, Ramón Díaz, estabeleceu como uma das suas prioridades recuperar o moral do atacante Rafael Borré. Um dos planos da comissão técnica é aproveitar o colombiano em uma nova função, como um segundo atacante, atuando mais aberto pela direita.

Essa ideia já foi colocada em prática no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, quando o atleta ingressou na vaga de Carbonero e se posicionou pelo lado, com Alan Patrick sendo uma espécie de "falso 9".

Na avaliação do auxiliar Emiliano Díaz, Rafael Borré é um atacante polivalente, que pode ser tanto centroavante quanto atacante de lado.

— Em todos os clubes em que estivemos, nós quisemos levar o Rafa. É um jogador que todo treinador quer ter. Ele pode jogar por fora ou por dentro, pois tem todas as características para isso —avaliou.

Histórico de Borré

Apesar de ter sido centroavante em quase todos os momentos no Inter e no futebol europeu, os melhores momentos de Borré no River Plate, especialmente no título da Copa Libertadores 2018, foram como segundo atacante, formando dupla com o centroavante Lucas Pratto.

Diante disso, outra possibilidade tática no Colorado é Borré atuar ao lado de Ricardo Mathias, algo que até chegou a ser utilizado nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Juventude, jogo que marcou a estreia de Ramón Díaz.

O fato é que uma das missões da nova comissão técnica é recuperar Borré, que marcou sete gols e deu três assistências em 37 jogos na temporada e, nos últimos 13 jogos, balançou as redes apenas uma vez.

— Às vezes, um goleador passa por fases. Acontece, mas o Rafa vai dar volta por cima. Nós acreditamos muito nele. O goleador, quando não faz (gol), baixa um pouco o anímico. Mas, uma vez que marque, tenho certeza de que ele vai crescer muito — completou Emiliano.