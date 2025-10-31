Ramón Díaz testa Inter sem Carbonero e com outra surpresa para enfrentar o Atlético-MG

Saída do jogador estaria ligada com a preocupação defensiva. Ricardo Duarte / Inter

Precisando da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o técnico Ramón Díaz testou uma formação diferente para enfrentar o Atlético-MG, às 18h30min do próximo domingo (2), no Beira-Rio.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, nos trabalhos realizados no CT Parque Gigante ao longo da semana, uma das alternativas observadas tinha Bruno Tabata entre os titulares e Carbonero como reserva.

A saída do colombiano seria justificada por uma preocupação com o recuo do jogador para auxiliar o lado esquerdo da defesa. Borré também reapareceu no setor ofensivo.

Outra mudança surge como uma surpresa: o deslocamento do atacante Vitinho para a função de ala pela direita. No lado oposto, o Colorado voltará a contar com Bernabei, que cumpriu suspensão diante do Fluminense.

Diante dos testes, a equipe teve: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Bruno Tabata, Alan Patrick e Borré.

A escalação não foi tratada como definitiva, já que outras formações também foram trabalhadas. Porém, o zagueiro Vitão participou normalmente, mostrando estar recuperado do estiramento no joelho esquerdo.

Na tarde deste sábado (1º), o Colorado realiza o último treino. O confronto com os mineiros está agendado para iniciar às 18h30min de domingo, no Beira-Rio.