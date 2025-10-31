Inter

Ramón Díaz testa Inter sem Carbonero e com outra surpresa para enfrentar o Atlético-MG

Meia Bruno Tabata foi observado na vaga do colombiano durante a semana

