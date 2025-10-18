Ramón Díaz testa Inter com novo goleiro e mais três surpresas para encarar o Sport

Ivan (D) deve desbancar Anthoni neste domingo. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter finalizou a preparação para enfrentar o Sport, em jogo marcado para este domingo (19), às 18h30min, no Beira-Rio. A equipe foi encaminhada com surpresas: trocas em todos os setores. Os motivos passam por critérios físicos e técnicos.

A principal novidade está no gol. Ivan foi testado como titular, uma vez que Anthoni tem falhado, especialmente nos três gols diante do Mirassol. Rochet segue lesionado e sem previsão de retorno.

No meio-campo, Bruno Gomes, em sua função original, de volante, ganhou a vaga de Bruno Henrique. É a volta do meio-campista aos titulares após grave lesão ligamentar em janeiro. Alan Rodríguez, cotado para o lugar, fica no banco.

Duas trocas envolvem questões físicas. Alan Patrick apresentou desconforto muscular e Mercado, 38 anos, tende a ser preservado para evitar lesão. A tendência é que eles não comecem o jogo. Vitinho herda a vaga de Alanpa.

Na zaga, Clayton Sampaio jogará ao lado de Vitão e Juninho (Victor Gabriel não pode atuar por questão contratual). No ataque, Carbonero e Borré, de volta da Colômbia, ganham as posições. Romero está suspenso.

A provável formação colorada tem Ivan; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Borré e Carbonero.

A lista de relacionados será divulgada neste domingo ao meio-dia.