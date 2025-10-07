Ramón Díaz repete bom início de outros times do Brasil e empolga Inter após três partidas

Ramón Díaz tem agradado aos colorados nesse começo. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Se comparar apenas os três primeiros jogos, o começo de Ramón Díaz no Inter fica no meio do caminho entre o que conseguiu em Vasco e Corinthians. O técnico argentino conquistou cinco dos nove pontos disputados com a camisa colorada, contra sete quando comandava os paulistas e três na casamata dos cariocas.

Seu aproveitamento até dá indícios de recuperação no Beira-Rio, mas ainda longe de sonhar com voos mais altos.

A projeção para acabar no G-6, por exemplo, indica serem necessários 63 pontos ao final do campeonato. Para chegar a isso, o Inter terá de somar 86% de aproveitamento nos 12 jogos restantes. No melhor cenário, com um brasileiro campeão da Libertadores e o vencedor da Copa do Brasil estar entre os seis primeiros, o Brasileirão dará oito vagas à Libertadores. Nesse caso, o Colorado precisaria alcançar 58% de aproveitamento, um meio -termo entre Bahia (e Mirassol) e Cruzeiro. Teria de vencer sete dessas 12 partidas que faltam.

Distanciamento do Z-4

Para escapar do rebaixamento, a projeção é bem mais baixa. A pontuação dos quatro últimos do Brasileirão indica que, ao menos por enquanto, um time que fizer 46 pontos escapará da queda. O número pode mudar de acordo com os resultados nas próximas rodadas, é claro, mas o cenário atual é esse.

Mantendo os 55%, Ramón Díaz terá conquistado mais 20 pontos, chegando a 52, um número próximo ao dos oito primeiros. Se não conseguir uma vaga na Libertadores, estará na Copa Sul-Americana. De qualquer forma, um alívio depois do susto de olhar para baixo alguns dias atrás.

— Vamos descansar por dois dias e meio e retornamos com mais raiva, para não voltarmos à situação de m... outra vez — disse Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, no vestiário, como mostra o vídeo de bastidores publicado pelo clube.

De terça em diante, serão sete dias de preparação antes de voltar a campo, na quarta-feira, 15 de outubro, contra o Mirassol. A consolidação do 3-5-2, a escolha da dupla de ataque (já que Carbonero e Borré estarão com a seleção colombiana) e o avanço na preparação física são alguns dos temas do período. Mas as esperanças estão renovadas depois desses primeiros 10 dias de trabalho de Ramón e Emiliano.

Os começos dos Díaz

No Vasco

Vasco 0x2 Athletico-PR

Corinthians 3x1 Vasco

Vasco 1x0 Grêmio

33% aproveitamento

No Corinthians

Corinthians 2x1 Criciúma

Bahia 0x1 Corinthians

Corinthians 2x2 Grêmio

77% aproveitamento