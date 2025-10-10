Ramón Díaz quer Inter com mais repertório e prepara variações no esquema tático

Ramón Díaz fará contra o Mirassol seu quarto jogo pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico do Inter, Ramón Díaz, estabeleceu duas prioridades para os treinos da data Fifa: aumentar a intensidade física e ampliar o repertório tático do time. O objetivo é que a equipe seja capaz de jogar em mais de um esquema.

Em apenas três jogos, a comissão técnica argentina já escalou o Colorado no 4-3-1-2, com um losango no meio-campo, no 4-2-3-1, o mesmo dos tempos de Roger Machado, no 3-5-2, liberando os laterais, e no 3-4-3, com Alan Patrick de falso 9.

Este último foi o que mais deu resultado, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado (4).

— No futebol brasileiro, você tem que se adaptar a distintas circunstâncias de jogo. Nós nos adaptamos muito ao elenco que nós temos, mas os sistemas também somos de trocar bastante _ declarou o auxiliar Emiliano Díaz, após a partida.

Ramón e Emiliano seguem a lógica de seus trabalhos anteriores, quando jamais ficaram presos a um esquema tático.

Na Arábia Saudita, entre 2021 e 2023, a dupla utilizou o 4-3-3, no Al-Hilal, e o 4-2-3-1, no Al-Nassr. No Vasco, em 2023, eles tiveram o 4-1-4-1 como base, mas também utilizaram o 3-5-2 em alguns momentos. Já no Corinthians, em 2024 o esquema principal era o 4-3-1-2, mas também foram utilizados o 3-5-2 e o 4-2-3-1. Por fim, no Olímpia, em 2025, trabalho que durou pouco mais de um mês, o sistema adotado foi o 4-3-3.

— Quando algo dá certo, continuamos, mas às vezes o jogo te pede uma troca. Você não pode ficar só com uma ideia quando o jogo te pede algo diferente — completou Emiliano.

Contra o Mirassol na volta do Brasileirão

Por isso, a proposta é que o Inter esteja treinado para atuar em mais de um esquema tático. Contra o Mirassol, no dia 15, a tendência é de repetição da ideia bem-sucedida contra o Botafogo, com três zagueiros. Porém, outras variações devem ser utilizadas até o fim do Brasileirão.

Além disso, os treinos durante a pausa para data Fifa dão ênfase aos aspectos físicos. Afinal, outro objetivo da comissão técnica é que o time jogue com mais intensidade já a partir da retomada, contra o Mirassol, no dia 15.

Confira os esquemas já utilizados por Ramón e Emiliano Díaz no Inter

4-3-1-2:

Usado em Juventude 1x1 Inter e primeiro tempo de Inter 1x1 Corinthians, com Óscar Romero como meia-esquerda.

Escalação: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Henrique, Luiz Otávio e Oscar Romero; Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

Obs.: contra o Juventude, os laterais foram Alan Benítez e Victor Gabriel, uma vez que Braian Aguirre e Bernabei estavam suspensos.

4-2-3-1:

Usado na parte final do jogo contra o Juventude, com Vitinho de ponta, aos 31 minutos do segundo tempo.

Escalação: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio e Ronaldo; Vitinho, Bruno Tabata e Carbonero; Rafael Borré

Obs.: aos 41 minutos, Ricardo Mathias entrou na vaga de Vitinho, retomando o 4-4-2.

3-5-2:

Usado no segundo tempo de Inter 1x1 Corinthians.

Escalação: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Rafael Borré.

3-4-3:

Inter 2x0 Botafogo, com Alan Patrick de falso 9.

Escalação: Anthoni; Vitão, Juininho e Mercado; Braian Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.