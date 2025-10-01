Inter

Escalação
Notícia

Ramón Díaz promove duas mudanças no Inter e terá "desafio tático" na esquerda; veja o time

Técnico argentino manterá contra o Corinthians, nesta quarta (1), a base de escalação do empate com o Juventude, com Braian Aguirre e Bernabei de volta às laterais

Rodrigo Oliveira

