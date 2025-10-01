Ramón Díaz promove duas mudanças no Inter e terá "desafio tático" na esquerda; veja o time

Bernabei durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter terá um desafio tático no jogo contra o Corinthians, nesta quarta (1): proteger o lado esquerdo defensivo para os avanços do lateral Bernabei.

Assim como o uruguaio Braian Aguirre, o argentino está de volta ao time, após cumprir suspensão. Essas serão as únicas mudanças em relação ao empate por 1 a 1 com o Juventude, no sábado (27).

Conforme apurado por Zero Hora, o treino da última terça (30) indicou a equipe mais uma vez no esquema 4-4-2, com um losango no meio-campo e Oscar Romero como meia pela esquerda.

Como Bernabei é um lateral apoiador, que se caracteriza pelos avanços frequentes à linha de fundo, a dinâmica será diferente do jogo de Caxias do Sul, quando quem atuou no setor foi o zagueiro Victor Gabriel, que poucas vezes passou do meio-campo.

Como Oscar Romero também é um meia com características mais ofensivas do que defensivas, o principal desafio tático de Ramón Díaz será proteger o lado esquerdo quando a dupla estiver no ataque.

Bruno Henrique

Já no lado direito, o meio-campista será mais uma vez Bruno Henrique. Da mesma forma, Alan Patrick permanece como armador e a dupla de ataque segue sendo formada por Carbonero e Rafael Borré.

Recuperado de uma lombalgia, Thiago Maia ficará no banco de reservas. Já Richard e Rochet ainda estão entregues ao no departamento médico.

O goleiro uruguaio inclusive deve voltar apenas no final de outubro, em função de uma lesão no pé esquerdo. Com isso, Anthoni ganhará uma sequência no time titular.

O time preparado por Ramón Díaz tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.