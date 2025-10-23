Ramón Díaz projeta melhora do Inter: "Vamos recuperar jogadores importantes"

Técnico viu seu time perder por 1 a 0 em Salvador na noite de quarta-feira (22). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Mesmo em uma situação delicada na tabela, quatro pontos a frente do Z-4, o Inter não pensa em rebaixamento. Pelo menos foi isso que garantiu o técnico Ramón Díaz, após a derrota do Colorado para o Bahia por 1 a 0, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, na noite de quarta-feira (22).

Ainda assim, mesmo avaliando positivamente o empenho de seus jogadores no revés em Salvador, o treinador argentino destaca que sua equipe precisa melhorar. E para isso, projeta o retorno de "jogadores importantes".

— Não pensamos no rebaixamento. O mais importante é que a equipe jogar bem, tem que melhorar. Saber ler situações complicadas. Tenho muita confiança — disse e completou:

— Vamos recuperar jogadores importantes, que são de outro nível, que são fundamentais dentro do funcionamento de uma equipe.

Ainda que não tenha citado nominalmente, Ramón Díaz se mostrou otimista e ansioso com as voltas de Carbonero e Alan Patrick, talvez já para o jogo contra o Fluminense, no sábado (25), no Maracanã.

O colombiano estava suspenso contra o Bahia. O camisa 10 foi desfalque por uma lombalgia e tem boas possibilidades de voltar ao time na partida contra os cariocas.

Além da dupla, Rochet, Alan Rodríguez, Richard e Braian Aguirre estão lesionados. Porém, nenhum deles tem previsão de volta imediata.