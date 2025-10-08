Ramón Díaz pode aproveitar herança de Roger para escalar o ataque do Inter contra o Mirassol

Gustavo Prado retorna da seleção sub-20 e é opção para o ataque. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O técnico Ramón Díaz tem uma missão especial nesta parada para a data Fifa. Sem Carbonero e Borré, convocados para a seleção colombiana, o treinador aproveitará o período de treinos para encontrar um novo companheiro de ataque para Vitinho e Alan Patrick.

A solução pode vir da seleção brasileira sub-20. No último final de semana, o Brasil foi eliminado na primeira fase do Mundial da categoria, o que garantiu uma liberação antecipada dos atletas. Com isso, Gustavo Prado, titular na competição, retomará os treinamentos no CT Parque Gigante.

Esse retorno pode ser a chave para que Ramón Díaz encontre um jogador com características mais próximas daquilo que busca para formar o ataque ao lado de Vitinho e Alan Patrick, que atuou como um “falso 9” na vitória sobre o Botafogo.

Na temporada 2025, ainda sob o comando de Roger Machado, Gustavo Prado chegou a ser utilizado como segundo atacante, atuando mais próximo da área. Na vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, no dia 29 de abril, pela Copa do Brasil, o meia-atacante foi o autor do gol colorado.

— No modelo que eu uso, ele é um segundo atacante que faz a jogada de ponta quando a construção ocorre pelo lado oposto. Nessa situação, ele precisa ter a condição de finalizar a jogada dentro da pequena área. E hoje (contra o Maracanã) ele fez justamente isso, aparecendo no local em que deve estar — explicou Roger Machado à época.

Alternativas para o ataque

Por estar acostumado com essa função, Gustavo Prado pode se adaptar melhor à ideia de jogo de Ramón Díaz. Outras alternativas seriam Bruno Tabata e Ricardo Mathias.

Com eles, a estrutura do ataque poderia ser alterada de forma mais significativa por conta das características dos jogadores. A entrada de um centroavante, como Ricardo Mathias, por exemplo, deixaria o setor menos móvel, algo que Alan Patrick destacou após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo.

— Conseguimos uma grande vitória sem um centroavante, que normalmente faz a movimentação para abrir espaços. Eu precisei me adaptar, atuando como falso nove, procurando achar os homens pelos lados, o Carbonero e o Vitinho, que tinham a função de atacar os espaços e machucar a defesa deles — disse o camisa 10.

Carbonero e Borré foram convocados para os dois amistosos que a seleção colombiana fará durante a data Fifa. O segundo jogo, contra o Canadá, está marcado para terça-feira (14), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

No dia seguinte, o Inter volta a campo pelo Brasileirão, contra o Mirassol, no interior de São Paulo. A proximidade das datas inviabiliza a utilização dos atacantes na retomada da competição.