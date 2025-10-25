Ramón Díaz indica mudança de esquema no Inter para enfrentar o Fluminense

Díaz manterá três volantes na escalação titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter terá nova mudança na formatação da equipe que enfrentará o Fluminense neste sábado (25), no Maracanã. Após atuar com três na zaga nas últimas partidas, Ramón e Emiliano Díaz devem retomar o esquema com dois zagueiros e dois laterais. Vitinho será titular no ataque.

A alteração está diretamente ligada à ausência do lesionado Vitão. Clayton Sampaio, seu substituto imediato, ainda não conseguiu uma sequência positiva, e a entrada do zagueiro Victor Gabriel na vaga do suspenso Bernabei também enseja a decisão da comissão técnica.

A ideia é manter Victor Gabriel mais fixo no sistema defensivo e apostar nos avanços de Bruno Gomes pelo lado direito. À frente da zaga, Ramón Díaz deve manter um trio de volantes, com Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique. As voltas de Alan Patrick e Carbonero estão confirmadas.

No ataque, Borré, que não vive grande temporada, começa no banco. Vitinho, que já formou o setor ofensivo ao lado de Carbonero e Alan Patrick, será titular. Nessa formação, o capitão vira um "falso 9".

O Inter deve ir a campo com: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique; Alan Patrick, Carbonero e Vitinho.