Ramón Díaz iguala no Inter campanha inicial que fez no Vasco quando escapou do rebaixamento na última rodada

Colorado tem 38% de aproveitamento sob o comando do técnico argentino. Renan Mattos / Agencia RBS

A derrota para o Fluminense no fim de semana fez o Inter alcançar 38% de aproveitamento sob o comando de Ramón Díaz. Curiosamente, campanha igual à construída pelo técnico argentino nos sete primeiros jogos à frente do Vasco que, em 2023, escapou do rebaixamento na última rodada.

Os resultados são exatamente iguais: duas vitórias, dois empates e três derrotas. Porém, no trabalho desenvolvido no Beira-Rio foram sete gols sofridos e sete marcados, enquanto que os vascaínos haviam vazado oito vezes e balançado as redes adversárias apenas cinco.

A maior diferença, contudo, está na posição ocupada na tabela de classificação. Depois de assumir o time carioca na 19ª colocação, Díaz encerrou o ano em 15º lugar, se livrando do Z-4 ao vencer o Bragantino, em São Januário, na rodada final, contando também com a derrota do Santos para o Fortaleza na Vila Belmiro.

Atualmente, o Colorado aparece em 15º lugar, com 35 pontos — quatro acima do Vitória, que abre o Z-4.

— São distintos os momentos que tivemos no Vasco e Corinthians. Se analisamos e vemos a classificação, creio que temos uma vantagem importante sobre o resto. O único que eu gostaria é que a equipe recupere o ímpeto, a determinação e a coragem. Parece que a equipe não está encontrando a atitude para enfrentar estes tipos de jogos e de situação — comentou o argentino em entrevista coletiva no Maracanã.

Outras campanhas

Embora seja reconhecido na Argentina pelos títulos conquistados — principalmente com o River Plate —, Díaz está se notabilizando no Brasil por pegar times que lutam contra o descenso.

A primeira experiência se deu em 2020, quando sequer estreou pelo Botafogo. Afastado por motivos de saúde (para a retirada de um tumor benigno na tireoide), o filho e auxiliar Emiliano comandou a equipe nas únicas três partidas, colecionando três derrotas e uma demissão. O clube terminaria o Brasileirão como lanterna.

Já em 2024, construiu uma arrancada no Corinthians que deixou o 17º lugar pelo 7º, conquistando vaga para a fase preliminar da Libertadores. A largada também teve problemas, mas ainda supera o início do trabalho no Inter, com 47,6% de aproveitamento.

Campanhas iniciais de Ramón Díaz no Brasil:

Inter em 2025

7 jogos

2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

38% de aproveitamento

7 gols marcados e 7 sofridos

Corinthians em 2024

7 jogos

2 vitórias, 4 empates e 1 derrota

47,6% de aproveitamento

7 gols marcados e 6 sofridos

Vasco em 2023

7 jogos

2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

38% de aproveitamento

5 gols marcados e 8 sofridos

Botafogo em 2020*

3 jogos

3 derrotas

0% de aproveitamento

3 gols marcados e 6 sofridos

*Emiliano Díaz treinou a equipe durante afastamento de Ramón por motivos de saúde