Ramón Díaz e Emiliano parabenizam jogadores e avaliam vitória sobre o Botafogo: "Alívio muito grande"

Após quatro jogos, o Inter voltou a vencer no Brasileirão. Neste sábado (4), o clube teve atuação segura e fez 2 a 0 no Botafogo, no Beira-Rio. Alan Patrick e Vitinho fizeram os gols que deixam o Colorado com 32 pontos. A distância para a zona de rebaixamento aumentou e agora é de sete pontos.
É inegável que o elenco colorado estava pressionado em função das últimas atuações. O técnico Ramón Díaz reconheceu o momento e elogiou os jogadores pela recuperação apresentada neste sábado. O argentino ainda agradeceu ao apoio do torcedor presente no Beira-Rio.
— Parabéns aos jogadores, porque em um momento tão delicado, um momento tão complicado e difícil, puderam tirar o temperamento, a qualidade, o tático. Então, estamos felizes por isso e também por todos os torcedores que nos acompanharam — disse o técnico.
O filho e auxiliar, Emiliano Díaz, foi outro a mencionar na entrevista coletiva que os jogadores estavam sofrendo com a fase e se sentiram aliviados com a vitória.
— Eles estavam sofrendo mais do que ninguém. Acho que eles mereciam mais do que ninguém. Porque vem há muito tempo, há nove dias que estamos aqui. E víamos que sofriam muito. Trabalhavam muito, e as coisas não aconteciam. Hoje vi que sentiram um alívio muito grande — comentou o auxiliar.
Mudança do esquema
Após dois empates, a nova comissão técnica do Inter trouxe uma mudança no esquema de jogo para o confronto diante do Botafogo. Com três zagueiros, os laterais Aguirre e Bernabei tiveram mais liberdade para atacar e tiveram grande atuação, assim como Vitinho, que foi novidade entre os titulares.
Segundo Emiliano, o esquema pode variar nas próximas partidas. Inclusive, ele reconhece que a comissão pode adaptar a escalação com base nas opções.
— Nós somos um corpo técnico que sempre se adapta ao que você tem. Temos um esquema fixo de nós. Mas muitas vezes nós nos adaptamos ao que você tem — explicou o auxiliar, que ainda agradeceu aos jogadores por compreenderem a mudança:
— Estou feliz pela decisão e agradecido ao grupo, porque você pode trocar e mudar. E se o grupo não aceita, nada serve.
Confira a coletiva de Ramón e Emiliano Díaz
