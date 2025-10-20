Ramón Díaz define novas atribuições táticas para Rafael Borré no Inter

Borré fez uma boa partida contra o Sport, no último domingo (19). Renan Mattos / Agencia RBS

Elogiado internamente pela polivalência, atacante colombiano é opção tanto para a vaga de Carbonero, suspenso, como para o lugar de Alan Patrick, caso o camisa 10 não tenha condições de atuar contra o Bahia, na quarta-feira (22), em Salvador.

O atacante Rafael Borré adquiriu um novo papel no "novo Inter" de Ramón Díaz. Elogiado internamente pela nova comissão pela inteligência tática, o colombiano, além de centroavante, vem treinando em duas novas funções. Com isso, o atleta pode ser uma alternativa tanto para o lugar de Carbonero, como para a vaga de Alan Patríck, no jogo contra o Bahia, nesta quarta.

Na vitória contra o Botafogo, o atleta foi um segundo atacante pelo lado direito. Já no triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, no último domingo (19), o jogador atuou de forma centralizada, mas flutuando entre a grande área adversária e o meio-campo, onde ocasionalmente retornava para buscar a bola.

Diante disso, Rafael Borré está apto para substituir Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na partida em Salvador. Nesta hipótese, o colombiano atuaria como um atacante mais aberto pelo lado direito, com Vitinho indo para a esquerda e Alan Patrick sendo um "falso 9" centralizado.

O problema é que o camisa 10 ainda é dúvida, em virtude de uma lombalgia. Neste cenário, Rafael Borré seria o mais cotado para atuar como homem mais avançado do ataque, mas com a função de recuar, ocasionalmente, até o meio.

— Nós sabemos que o Alan (Patrick) é uma peça muito importante para nós e para o time, mas o Borré é um jogador de seleção, nós sempre falamos o mesmo em todos os times que a gente esteve. Acho que ele fez um jogo quase perfeito. Fez um jogo muito correto, estou muito feliz por ele. Ele merece porque é um cara que pode ajudar muito — disse o auxiliar Emiliano Díaz.

Se Rafael Borré substituir novamente Alan Patrick, a comissão técnica precisará encontrar outro jogador para substituir Carbonero. Nesta hipótese, ganha força o nome do garoto Raykonnen, 17 anos, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Sport.

O time será definido no treino desta terça (21) pela manhã, antes da viagem a Salvador. A provável escalação tem: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick (Raykonnen) e Rafael Borré.