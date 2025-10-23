Ramón Díaz cita "erro pontual" em derrota do Inter para o Bahia, mas destaca: "Vejo o time fazendo um esforço enorme"

Técnico avaliou positivamente a atuação de sua equipe, mesmo com a derrota. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter perdeu pela segunda vez com Ramón Diáz. Em seu sétimo jogo na casamata colorada, o técnico viu sua equipe ser superada pelo Bahia por 1 a 0, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (22).

O gol do Bahia foi originado de um pênalti cometido por Bernabei — lance esse definido por Ramón Díaz como "erro pontual". Na cobrança, o atacante do Bahia precisou de três finalizações para marcar: na primeira, Ivan defendeu, no rebote, o atacante bateu no travessão; apenas na terceira tentativa ele conseguiu ir às redes.

— A equipe teve um bom primeiro tempo taticamente. Tivemos duas chances claras e não conseguimos marcar. Vimos que foi uma jogada muito pontual, o do pênalti, e aí realmente ficou difícil. Vejo o time fazendo um esforço enorme, e gosto disso. Temos que ter esse espírito para poder sair dessa situação — avaliou o treinador, que completou:

— Sempre queremos ganhar. Hoje (quarta), precisávamos de pontos e acreditávamos que podíamos competir contra um time que joga bem. Teve um erro muito pontual no nosso, onde damos a vantagem, e depois com a expulsão (de Alisson) complicou tudo.

Essa foi a primeira vez que Ramón Díaz esteve sozinho tanto à beira do campo quanto em sua coletiva pós-jogo, já que seu auxiliar Emiliano Díaz estava suspenso. Com o resultado em Salvador, o Colorado perdeu a chance de se distanciar do Z-4, ao permanecer na 14ª posição com 35 pontos, quatro a mais do que o Vitória, o 17º colocado.

Visando se afastar do Z-4 e se aproximar da primeira parte da tabela, o Inter volta a campo no próximo sábado (25). O compromisso é contra o Fluminense, no Maracanã, às 17h30min.

