Ramón Díaz avalia mudar posicionamento de Bruno Gomes no Inter

Bruno Gomes pode voltar a ser lateral-direito Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A comissão técnica do Inter estuda mudar o posicionamento de Bruno Gomes. Utilizado geralmente pelo técnico Ramón Díaz como volante, o atleta de 24 anos treinou como lateral nesta semana e tem alta possibilidade de retornar ao flanco direito nos próximos jogos.

Volante de origem, o jogador destacou-se no Brasileirão 2024 como lateral, mas, na atual temporada, ficou fora dos gramados por nove meses devido a uma lesão grave no joelho esquerdo.

A partir do retorno aos campos, em outubro, Bruno Gomes colocou-se à disposição para atuar nas duas funções.

— Conversei com ele (Ramón Díaz), e ele me vê nas duas posições (volante e lateral). Se ele precisar na lateral, que foi a posição em que eu fui muito feliz ano passado, eu vou jogar na lateral. E se ele precisar no meio-campo, também vou. Onde ele precisar, eu vou ajudar — disse o atleta, em entrevista recente.

Na maioria dos jogos, contudo, Bruno Gomes foi praticamente fixado como volante, ingressando no meio-campo no decorrer dos jogos contra Botafogo e Mirassol e iniciando como titular no setor na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no dia 19 de outubro, quando ganhou a posição de Bruno Henrique.

E o mesmo ocorreu no início do jogo contra o Bahia, quando o Inter perdeu por 1 a 0.

Retorno à lateral?

Nos últimos dias, porém, Ramón Díaz vem dando sinais de que cogita reconduzir o atleta à lateral, sobretudo a partir da lesão de Braian Aguirre, que sofreu uma ruptura na fascia plantar do pé direito, e, em um primeiro momento, foi substituído por Alán Benítez.

No intervalo do jogo contra o Bahia, por exemplo, o treinador sacou o paraguaio no intervalo, transferindo Bruno Gomes para o lado direito.

Já na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (25), diante da lesão de Vitão e da suspensão de Bernabei, Ramón Díaz mudou o esquema para o 4-4-2 e escalou Bruno Gomes como titular na lateral.

Conforme constatado pela reportagem, na parte aberta do treino de terça (28), o atleta trabalhou no flanco direito ao lado de Alán Benítez, em uma atividade sem esboço de time titular.

Segundo os dados do site de estatísticas Sofascore, Bruno Gomes tem números bem superiores a Alán Benítez tanto em desarmes quanto em cruzamentos certos e disputas de bolas vencidas.

O time para o jogo de domingo (2), contra o Atlético-MG, será definido apenas no decorrer na semana. Porém, existe a forte possibilidade de Bruno Gomes desbancar Alán Benítez e ser fixado novamente como lateral, a mesma função em que brilhou no ano passado.