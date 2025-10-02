Inter

Admissão de erros
Notícia

Ramón Díaz analisa desempenho do Inter após empate com o Corinthians: "Temos que melhorar em todos os setores"

Comissão técnica colorada também falou sobre a saída de Alan Patrick no decorrer do jogo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS