Ramón Díaz analisa desempenho do Inter após empate com o Corinthians: "Temos que melhorar em todos os setores"

Ramón Díaz comandou o Inter pela segunda vez. Jeff Botega / Agencia RBS

Ramón Díaz ainda tateia o cenário colorado. Em seu segundo jogo à frente do Inter, o time empatou em 1 a 1 com o Corinthians, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio. Em 180 minutos, o argentino já viu o suficiente para entender que a equipe precisa melhorar em todos os setores.

Na entrevista coletiva, o treinador evitou utilizar o pouco tempo de trabalho como desculpa para o resultado. Ele também sublinhou preocupação com aspecto defensivo.

— Temos que melhorar em todos os setores. Se estivesse tudo certo, não estaríamos aqui. Estamos tomando esse gol há bastante tempo. Estamos sofrendo com a bola cruzada. Na criação também temos que seguir trabalhando. (Chegar na) semana passada não é desculpa de nada. Temos que colocar a cara e seguir trabalhando para conseguir os resultados o mais rápido possível — analisou.

Nas barbas da zona de rebaixamento, Díaz ressaltou a importância do aspecto anímico da equipe. Para ele, o time sentiu muito o gol sofrido — o Inter saiu perdendo por 1 a 0.

— Falta tranquilidade ao time. Falta se convencer que podem, porque tem qualidade, são jogadores de alto nível. Com o tempo, teremos um Inter diferente.

Filho e assistente técnico, Emiliano Díaz toma à frente a resposta em alguns questionamentos nas entrevistas coletivas. Entre elas, falou sobre a substituição de Alan Patrick no segundo tempo.

Em um rato ato de sinceridade entre treinadores, admitiu erro na substituição.

— Queríamos colocar mais um centroavante. Foi um erro nosso. O Alan não tinha que sair. Foi um erro. Temos que corrigir também. Foi um erro. No jogo passado, saiu pela questão física.